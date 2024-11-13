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Çorum Valisi Çalgan, Apartmandaki Patlama Sonrası Çalışmaları Açıkladı

Çorum Valisi Ali Çalgan, apartmandaki patlama sonrası yapılacak yardımları ve süreci basın toplantısında açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:49
Çorum Valisi Çalgan, Apartmandaki Patlama Sonrası Çalışmaları Açıkladı

Çorum Valisi Çalgan, Patlama Sonrası Durumu Değerlendirdi

Çorum Valisi Ali Çalgan, 3 Kasım'da bir apartman dairesinde meydana gelen patlama sonrası düzenlediği basın toplantısında, yaşanan mağduriyetlere ilişkin önemli bilgiler verdi. Çalgan, Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ilimize para gönderileceğini ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan da yardım beklediklerini belirtti.

Patlama Sonrası Yaraların Sarılması İçin Çalışmalar Başlatıldı

Patlamada bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 16 ev ile 12 iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Çalgan, bu sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı. Çalgan, "Her seferinde yaraların sarılacağını, devletimizin kimseyi mağdur etmeyeceğini söylemiştik. İyi haberler alıyoruz." dedi.

Hasar Tespit Çalışmaları Hızla Tamamlandı

Vali Çalgan, hasar tespiti çalışmalarının kısa sürede başladığını ve gerekli diyalogların kurulup kararlar alındığını duyurdu. "Bu hasarın giderilmesi için ne gerekiyorsa yapıldı," diyen Çalgan, mağdur durumda olan vatandaşlar için uygulama oteli ve belediye misafirhanelerinde konaklama sağlandığını aktardı.

Yıkım İşlemleri İçin Prosedür İşletiliyor

Patlama sonrası yıkım kararı alınan binanın işlemlerinin sürdüğünü ve yıkımın mevzuat gereği belirli bir prosedüre tabi olduğunu ifade eden Çalgan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün raporu gereğince işlemler yapılacaktır," dedi. Ayrıca, şehrine geçmiş olsun dileklerini ileterek basın toplantısını sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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