Çorum Valisi Çalgan'dan Yaralı Trafik Polisine Ziyaret

Çorum Valisi Ali Çalgan, kaza sonucu yaralanan trafik polis memurunu hastanede ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 22:46
Çorum Valisi Çalgan'dan Yaralı Trafik Polisine Ziyaret

Çorum Valisi Ali Çalgan, Yaralı Polise Geçmiş Olsun Dedi

Çorum Valisi Ali Çalgan, Alaca ilçesinde meydana gelen kazaya müdahale ederken yoldan geçen bir kamyonun çarpması sonucu yaralanan polis memuru Erdal Baydar'ı ziyaret etti. Bu talihsiz olayın ardından Valilik, sosyal medya hesabından gelişmeleri paylaştı.

Hastane Ziyareti ve Geçmiş Olsun Temennileri

Vali Çalgan, yaralı polis memurunun tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek Baydar'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında polis memurunun eşi Demet Baydar, ağabeyi Ali Fuat Baydar ve ailesine de moral veren Çalgan, hastane başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut ve doktorlardan Baydar'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Çalgan, yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız bu talihsiz kaza hepimizi derinden üzdü. Polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Olayın Gelişimi

Alaca-Tokat kara yolu Ünalan köyü mevkisinde gerçekleşen trafik kazasında, polis memuru Baydar'a Fatih K. idaresindeki 34 HLA 026 plakalı kamyon çarpmıştı. Yaralı polis, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra, ilk müdahaleden sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan (sol 2), Alaca ilçesinde meydana gelen kazaya müdahale ederken yoldan...

Çorum Valisi Ali Çalgan (sol 2), Alaca ilçesinde meydana gelen kazaya müdahale ederken yoldan geçen kamyonun çarpması sonucu yaralanan polis memurunu ziyaret etti.

Çorum Valisi Ali Çalgan (sol 2), Alaca ilçesinde meydana gelen kazaya müdahale ederken yoldan...

Çorum Valisi Ali Çalgan (sol 2), Alaca ilçesinde meydana gelen kazaya müdahale ederken yoldan geçen kamyonun çarpması sonucu yaralanan polis memurunu ziyaret etti.

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