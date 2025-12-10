DOLAR
Coşkun Göğen'in Hastane Tedavisi Sürüyor: Yarın Taburcu Olacak

Antalya Şehir Hastanesi'nde 3 gündür tedavi gören Coşkun Göğen (80), zatürre tedavisi sonrası durumunun iyi olduğunu ve yarın taburcu edileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 17:18
Antalya Şehir Hastanesi'nde 3 gündür tedavi gören usta oyuncu sağlık durumunu paylaştı

Evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu Antalya Şehir Hastanesi'ne getirilen 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen (80), 3 gündür süren tedavisinin olumlu seyrettiğini bildirdi.

Göğen, "3-4 gündür bir lanetlik vardı üzerimde. Birdenbire başım döndü, tansiyonum yükseldi. Evin karşısında sağlık ocağı vardı. Tansiyonumu 19 görünce hemen hastaneye sevk ettiler. Şu an 3 gündür tedavideyim. Çok olumlu gidiyor, iyi bir bakımdayım. Daha da iyi olacağımı tahmin ediyorum" dedi.

Tedavi ayrıntıları ve uyarılar

Usta oyuncu, zatürreye yakalandığını ve durumun KOAH'a dönüştüğünü belirterek, "Zatürrenin sonlarına gelmişim, KOAH hastalığına dönüşmüş. Nefes alma darlığım var. Ambulans geldi, hastaneye geldim. 3 gündür buradayım. Çok güzel ve temiz bir hastane. Sağlık durumum gayet iyi. 2 gündür vücudum dinç ama üşütmüşüm. Zatürreye çevirmiş, kalbimde de bir sorun var. Fakat önce zatürrenin halledilmesi gerekiyor. 2-3 gündür ilaçlarımı alıyorum. Gayet iyiyim, yarın taburcu olacağım. Dikkat edin, sigara içmeyin. 65 yıldır sigara içiyorum ama son 2 ayda bırakmıştım. Yeterli olmadı, daha da içmem" ifadelerini kullandı.

Önemli bilgiler: Coşkun Göğen'in tedavisi Antalya'da sürüyor, durumu iyi ve yarın taburcu olması bekleniyor. Göğen, sigaraya karşı uyarıda bulundu.

