Crown Iris Kruvaziyeri Patra Limanı'nda Protesto Edildi, Rotasını Değiştirdi

Filistin yanlısı grupların çağrısıyla Patra Limanı'na gelmesi beklenen Crown Iris rotasını Katakolos'a değiştirdi; eylemciler limandan kent merkezine yürüyüş düzenledi.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 14:53
Crown Iris Kruvaziyeri Patra Limanı'nda Protesto Edildi, Rotasını Değiştirdi

Crown Iris Kruvaziyeri Patra Limanı'nda Protesto Edildi

Rotasını değiştiren gemi Katakolos'a yönlendirildi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrailli turistleri taşıyan Crown Iris isimli kruvaziyerin bugün Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Patra Limanı'na gelmesi bekleniyordu.

Patra Limanı'nda eylem çağrısı yapan Filistin destekçisi grupların tepkisi üzerine gemi rotasını değiştirerek Mora Yarımadası'ndaki Katakolos Limanı'na yöneldi.

Rota değişikliğine rağmen Patra Limanı'nda bekleyen eylemciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmeye devam etti.

Eylemciler, Filistin'i destekleyen pankartlar taşıyarak ve "Filistin'e özgürlük" sloganları eşliğinde limandan kent merkezine yürüdü.

Crown Iris, dün de Mora Yarımadası'nın Kalamata Limanı'na gelmiş ve burada Filistin destekçisi grupların protestolarıyla karşılaşmıştı.

Yunanistan'ın Patra Limanı'na bugün gelmesi planlanan ancak tepkiler nedeniyle rotasını...

Yunanistan'ın Patra Limanı'na bugün gelmesi planlanan ancak tepkiler nedeniyle rotasını değiştiren, İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi.

Yunanistan'ın Patra Limanı'na bugün gelmesi planlanan ancak tepkiler nedeniyle rotasını...

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sındırgı'da deprem: Enkaz kaldırma ve hasar tespiti sürüyor
2
Adana Ceyhan'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü
3
İzmir Buca'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
4
Muğla'da Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Gemileri 29 Ekim'de Ziyarete Açıldı
5
KKTC Lefkoşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenle Kutlandı
6
29 Ekim: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar