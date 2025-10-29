Crown Iris Kruvaziyeri Patra Limanı'nda Protesto Edildi, Rotasını Değiştirdi

Crown Iris Kruvaziyeri Patra Limanı'nda Protesto Edildi

Rotasını değiştiren gemi Katakolos'a yönlendirildi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrailli turistleri taşıyan Crown Iris isimli kruvaziyerin bugün Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Patra Limanı'na gelmesi bekleniyordu.

Patra Limanı'nda eylem çağrısı yapan Filistin destekçisi grupların tepkisi üzerine gemi rotasını değiştirerek Mora Yarımadası'ndaki Katakolos Limanı'na yöneldi.

Rota değişikliğine rağmen Patra Limanı'nda bekleyen eylemciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmeye devam etti.

Eylemciler, Filistin'i destekleyen pankartlar taşıyarak ve "Filistin'e özgürlük" sloganları eşliğinde limandan kent merkezine yürüdü.

Crown Iris, dün de Mora Yarımadası'nın Kalamata Limanı'na gelmiş ve burada Filistin destekçisi grupların protestolarıyla karşılaşmıştı.

