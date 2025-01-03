CSO Ada Ankara'da 'Yılın Kareleri' İçin Dijital Ekran Kuruldu

CSO Ada Ankara, 'Yılın Kareleri' Oylaması İçin Hazır!

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylaması için özel bir dijital ekran kurdu. Bu etkinlik, fotoğraf severler için büyük bir fırsat sunuyor.

Oylama Süreci ve Detaylar

CSO içinde kurulan dijital ekran, katılımcılara en beğendikleri fotoğrafları seçme imkanı tanıyacak. Anadolu Ajansı'nın desteğiyle gerçekleştirılan bu oylama, görsel sanatların ve fotoğrafçılığın önemini bir kez daha gözler önüne serecek.

Bu etkinlik, sanat ve kültür alanında önemli bir yere sahip olan CSO Ada Ankara’da, hem katılımcılara hem de sanatseverlere keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylaması için ziyaretçilerin katılımına olanak sağlayan dijital ekran kuruldu. Ziyaretçiler, ana salonun girişinde yer alan ekranda, AA foto muhabirlerinin yıl boyunca çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceleme fırsatı bulacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylaması için ziyaretçilerin katılımına olanak sağlayan dijital ekran kuruldu. Ziyaretçiler, ana salonun girişinde yer alan ekranda, AA foto muhabirlerinin yıl boyunca çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceleme fırsatı bulacak.