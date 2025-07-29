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Çubuk Turşusu Zamanı: Hasat Sezonu Başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde coğrafi işaretli Çubuk turşusu için hasat sezonu başladı. Üreticiler, doğal yöntemlerle salatalık hasadına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 13:16
Çubuk Turşusu Zamanı: Hasat Sezonu Başladı

Çubuk’ta Turşu Hasadı Coşkusu

Ankara'nın Çubuk ilçesi'nde, coğrafi işaretli Çubuk turşusunun yapımında kullanılan salatalık hasat sezonu başladı. Bu yıl, ilçede turşu üretiminde kullanılmak üzere binlerce dönüm alanda sebze yetiştiriliyor.

Üreticiler, duayla hazırlanan ve geleneksel yöntemler kullanılarak işlenen salatalıkların hasadına keyifle başladı. Emine Topal, ürettiği salatalıkların bir kısmını yerel turşu üreticilerine satarken, diğer kısmını kendi imkanlarıyla turşuya dönüştürüyor.

Doğal Yöntemlerle Lezzetli Turşular

Topal, "Salatalıkları kendi tarlamızdan topluyoruz. Kuyu suyu kullanarak turşumuzu kuruyoruz. Kavanozların altına defne yaprağı seriyoruz, sarımsak, acı biber ve sirkeli, limonlu özel suyumuzla turşularımızı fermente dönemine bırakıyoruz. Havasını aldıktan sonra kavanozun kapağını kapatıyoruz. Sıcak havalarda turşular bir hafta, 15 günde olgunlaşıyor" dedi.

Öte yandan, Ankara Kalkınma Ajansı ve Çubuk Belediyesi işbirliğiyle oluşturulan turşu üretim atölyesinde sezonun ilk turşularını hazırlayan Satı Özkan, salatalıkların tarladan toplanarak sevgiyle işlendiğini belirtti.

Geleneksel ve Katkı Maddesi Olmadan

Özkan, "Salatalıklar, tarladan toplanıyor, yıkanıyor, iğneleniyor. Ardından sevgiyle turşularımız kuruluyor. Sevgiyle ve duayla kurulan Çubuk turşusu kütür kütür olur. Sırlarımızdan biri de işimizi 'Ya Allah, ya bismillah' diyerek yapmamız. Her şey doğal ve katkısız olur" şeklinde konuştu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde coğrafi işaretli Çubuk turşusunun yapıldığı salatalıkta hasat sezonu...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde coğrafi işaretli Çubuk turşusunun yapıldığı salatalıkta hasat sezonu başladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde coğrafi işaretli Çubuk turşusunun yapıldığı salatalıkta hasat sezonu...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde coğrafi işaretli Çubuk turşusunun yapıldığı salatalıkta hasat sezonu başladı.

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