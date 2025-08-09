Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın İlk Yılında Yolcu Sayısı 5 Milyonu Aştı

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın İlk Yılı

Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımlarından biri olarak görülen Çukurova Uluslararası Havalimanı, açıldığı ilk yıl olan 2022'de 5 milyonu aşkın yolcuya hizmet sundu. Mersin'in Tarsus ilçesi'nde, 10 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan havalimanı, Çukurova bölgesinin turizm ve ticaret potansiyeline büyük katkı sağlıyor.

Büyüleyici İstatistikler

Türkiye'nin 58. havalimanı olan Çukurova'da, ilk yıl içinde yurt içi ve yurt dışına 30 binden fazla uçuş gerçekleşti. Havalimanı, iç hatlarda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum, Trabzon ve Van gibi 8 farklı noktaya aktarmasız ulaşım sunmaktadır.

Dış Hatlarda Geniş Uçuş Ağı

Çukurova Uluslararası Havalimanı, yolcularına 13 ülkede 22 noktaya direkt uçuş olanağı sağlıyor. Dış hatlarda Almanya'nın Berlin, Frankfurt, Stuttgart gibi önemli şehirleri yanı sıra İngiltere Londra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa, Lübnan Beyrut gibi destinasyonlara da direkt uçuş hizmeti sunulmaktadır.

Modern Altyapı ile Hizmette Kalite

Çukurova Uluslararası Havalimanı, 800 hektar üzerine inşa edilmiştir ve 110 bin metrekare terminal alanı ile öne çıkıyor. Dünyanın en büyük gövdeli yolcu uçaklarının iniş kalkış yapabildiği bu havalimanı, aynı anda 69 uçağa park imkanı tanıyor.

Kargo Taşımacılığında Önemli Bir Konum

Havalimanı, kargo bölümünün faaliyete girmesiyle Türkiye'nin hava kargo taşımacılığında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Kargo trafiğinin ticaret hacmini iki katına çıkarması bekleniyor.

Ekonomik ve Çevresel Katkılar

Kamu kaynağı kullanılmadan, yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilen havalimanı, yaklaşık 244,5 milyon avroluk yatırım ile hayata geçirildi. Bu proje, 25 yıl boyunca 297 milyon 100 bin avro kira bedeli getirecek.

Çukurova Uluslararası Havalimanı, bölgenin ve ülkenin turizmini ve ticaretini güçlendirmekte, gelecekteki hava taşımacılığı planlamalarına önemli katkılar sağlamaktadır.

Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımları arasında gösterilen Çukurova Uluslararası Havalimanı, ilk yılında 5 milyonu aşkın yolcuya uçuş imkanı sundu.

Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımları arasında gösterilen Çukurova Uluslararası Havalimanı, ilk yılında 5 milyonu aşkın yolcuya uçuş imkanı sundu.