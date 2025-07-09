Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Birleşik Krallık Temsilcisi Pierce ile Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Birleşik Krallık Balkanlar Özel Temsilcisi Karen Pierce ve beraberindeki heyetle önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu görüşmede Balkanlar'daki güncel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Kılıç, ayrıca, bölgedeki barış ve istikrarın sürdürülebilirliği için atılması gereken adımları tartıştıklarını ifade etti.

Toplantıda, iki ülke arasındaki işbirliği konularına dair de görüş alışverişinde bulunuldu. Kılıç, bu tür görüşmelerin uluslararası ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Birleşik Krallık Balkanlar Özel Temsilcisi Karen Pierce ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.