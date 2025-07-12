Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Cenaze Töreni İstanbul'da Gerçekleşti

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yiğit Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Bulut, İstanbul'da, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde Bulut'un eşi Burcu Bulut, babası Mustafa Bulut ve annesi Nursel Bulut taziyeleri kabul etti. Törene katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, acı haberi dün sabah aldıklarını belirtti ve Bulut'un kederli ailesine başsağlığı diledi. Özdemir, "Bulut'un vatan sevdası çok yüksekti. Bu duygusunu her daim en üst ölçekte hissettiren bir vatan evladıydı. Genç yaşta amansız bir hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının ardından, Yiğit Bulut'un naaşı Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine katılan diğer isimler arasında İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Büyükelçi Egemen Bağış da yer aldı.

Sevenleri, Yiğit Bulut'un tabutunun başında dua ederek ona olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yiğit Bulut, son yolculuğuna uğurlandı. 53 yaşında vefat eden Bulut için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Yiğit Bulut’un babası Mustafa Bulut (ortada) da katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yiğit Bulut, son yolculuğuna uğurlandı. 53 yaşında vefat eden Bulut için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Yiğit Bulut’un babası Mustafa Bulut (ortada) da katıldı.