DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.344.191,67 -0,15%

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'te Diplomasi Zirvesine İmza Attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'te 17 ülkeye ziyarette bulunarak küresel barış için yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 10:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'te Diplomasi Zirvesine İmza Attı

2024'te Yoğun Diplomat Trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında gerçekleştirdiği 17 ülke ziyareti ile Gazze'den başlayarak küresel barış için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Özellikle, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bu saldırıların yarattığı krizlerin çözümü için Avrupa ve Ortadoğu'da birçok liderle görüşmeler yaptı.

Erdoğan, NATO Zirvesi, BM Genel Kurulu, G20, D8, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve BRICS gibi uluslararası zirvelerde Türkiye'yi temsil ederek diplomasi alanında Türkiye'nin sesini duyurmayı başardı.

Suriye'de Kriz Yönetimi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü bölgedeki gelişmelere ilişkin yoğun diplomasi, birçok ülkenin liderleriyle telefonda görüşerek bilgileri güncelledi.

Türkiye'nin Hızlı Tren Projeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki yüksek hızlı demir yolu hat uzunluğunun 2026'da 2 bin 843 kilometreye ulaşacağını açıkladı. Bu projeler, ülkenin ulaşım altyapısının güçlenmesine katkı sağlayacak.

Elektrikli Araç Yatırımları

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, bu tür stratejik yatırımların Türkiye'nin global tedarik zincirindeki rolünü artıracağını belirtti.

TBMM'de Yeni Uygulamalar

AK Parti'li Aydemir ise TBMM Genel Kurulu'na bebeğiyle katılmak istediğini duyurdu. Bu talep, Türkiye'deki parlamenterlik uygulamalarında bir değişimi gündeme getirdi.

İhracat Hedefleri

Türkiye, AB pazarında yaşadığı ihracat kayıplarını ABD ile telafi etmeyi hedefliyor. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, bunun daha da güçlenmesi için serbest ticaret anlaşmasının önemli olduğunu vurguladı.

Sınır Güvenliği ve Askeri Zaferler

İran sınırındaki askerlere dondurucu soğukta vatan nöbeti tutma görevleri devam ederken, Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği önemli başarıların başında KAAN milli muharip uçağının başarıyla test edilmesi yer alıyor.

Çevre Koruma Faaliyetleri

Bu yıl 178 bin 66 yavru deniz kaplumbağasının denize ulaşmasının ardında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yoğun koruma faaliyetleri yatıyor.

Suriye'deki İnsani Yardım Faaliyetleri

TİKA'nın Suriye'deki projeleri yeniden başladığı duyuruldu. Ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü, 2024 yılında yaklaşık 91 bin kişiye Türkçe öğretti ve 1000'den fazla kültürel etkinlik düzenledi.

Yeni Tıbbi Araştırmalar

Prof. Dr. Safa Barış, doğuştan bademciği ve lenf bezi olmayan çocuklarda meydana gelen LTBR eksikliği ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Tarihi Savunma Sanayi Başarıları

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen döner kanat kargo insansız hava aracı ZD300, ilk kez envantere girdi ve Türkiye’nin savunma sanayi tarihi için bir adım daha attı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meclis'e Yönelik Talepler Artıyor: Düğün Konvoyları Yasaklansın, Evli Çiftler Harçtan Muaf Tutulsun!
2
AK Parti'den İstanbul'a Güçlü Destek: Kabaktepe ve Özdemir Bir Arada
3
Avcılar'da Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı
4
AK Parti'li Aydemir, TBMM Genel Kurulu'na Bebeğiyle Katılmak İstiyor
5
Kanada'da Uçak İnişi Sırasında Alev Aldı
6
Yeni Uygulama İle Şehit Gazi Hakları Dijitalleşiyor
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'te Diplomasi Zirvesine İmza Attı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak