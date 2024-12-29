Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'te Diplomasi Zirvesine İmza Attı

2024'te Yoğun Diplomat Trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında gerçekleştirdiği 17 ülke ziyareti ile Gazze'den başlayarak küresel barış için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Özellikle, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bu saldırıların yarattığı krizlerin çözümü için Avrupa ve Ortadoğu'da birçok liderle görüşmeler yaptı.

Erdoğan, NATO Zirvesi, BM Genel Kurulu, G20, D8, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve BRICS gibi uluslararası zirvelerde Türkiye'yi temsil ederek diplomasi alanında Türkiye'nin sesini duyurmayı başardı.

Suriye'de Kriz Yönetimi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü bölgedeki gelişmelere ilişkin yoğun diplomasi, birçok ülkenin liderleriyle telefonda görüşerek bilgileri güncelledi.

Türkiye'nin Hızlı Tren Projeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki yüksek hızlı demir yolu hat uzunluğunun 2026'da 2 bin 843 kilometreye ulaşacağını açıkladı. Bu projeler, ülkenin ulaşım altyapısının güçlenmesine katkı sağlayacak.

Elektrikli Araç Yatırımları

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, bu tür stratejik yatırımların Türkiye'nin global tedarik zincirindeki rolünü artıracağını belirtti.

TBMM'de Yeni Uygulamalar

AK Parti'li Aydemir ise TBMM Genel Kurulu'na bebeğiyle katılmak istediğini duyurdu. Bu talep, Türkiye'deki parlamenterlik uygulamalarında bir değişimi gündeme getirdi.

İhracat Hedefleri

Türkiye, AB pazarında yaşadığı ihracat kayıplarını ABD ile telafi etmeyi hedefliyor. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, bunun daha da güçlenmesi için serbest ticaret anlaşmasının önemli olduğunu vurguladı.

Sınır Güvenliği ve Askeri Zaferler

İran sınırındaki askerlere dondurucu soğukta vatan nöbeti tutma görevleri devam ederken, Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği önemli başarıların başında KAAN milli muharip uçağının başarıyla test edilmesi yer alıyor.

Çevre Koruma Faaliyetleri

Bu yıl 178 bin 66 yavru deniz kaplumbağasının denize ulaşmasının ardında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yoğun koruma faaliyetleri yatıyor.

Suriye'deki İnsani Yardım Faaliyetleri

TİKA'nın Suriye'deki projeleri yeniden başladığı duyuruldu. Ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü, 2024 yılında yaklaşık 91 bin kişiye Türkçe öğretti ve 1000'den fazla kültürel etkinlik düzenledi.

Yeni Tıbbi Araştırmalar

Prof. Dr. Safa Barış, doğuştan bademciği ve lenf bezi olmayan çocuklarda meydana gelen LTBR eksikliği ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Tarihi Savunma Sanayi Başarıları

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen döner kanat kargo insansız hava aracı ZD300, ilk kez envantere girdi ve Türkiye’nin savunma sanayi tarihi için bir adım daha attı.