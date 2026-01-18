Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak’ta Aydın’da: Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ocak Cumartesi saat 13.30'da Atatürk Kent Meydanı'nda Aydın Şehir Hastanesi ve kent yatırımlarının toplu açılışına katılacak.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak’ta Aydın’da: Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak’ta Aydın’da: Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış

Ziyaret ve açılış programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi ile kent genelinde tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirmek üzere Aydın’a geliyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin detayları duyurdu. Paylaşımda, Erdoğan’ın 24 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenecek Aydın Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreninde vatandaşlarla bir araya geleceği belirtildi.

Vali Canbolat törene ilişkin açıklamasında, bu ziyaretin Aydın için önemli bir gurur günü olacağını vurguladı ve etkinliğe tüm Aydınlıları davet etti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AYDIN ŞEHİR HASTANESİ VE KENT GENELİNDE TAMAMLANAN...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AYDIN ŞEHİR HASTANESİ VE KENT GENELİNDE TAMAMLANAN YATIRIMLARIN TOPLU AÇILIŞI İÇİN AYDIN’A GELECEK.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Semih Balaban ve İlksen Özalper Laleli Pazarı'nda Esnafla Buluştu
2
Edremit'te Kazdağları'nda Kar Keyfi: Göbek Atarak Kutladılar
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak’ta Aydın’da: Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış
4
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşlara Kar Nedeniyle yüzde 15 Kapasite Azaltımı
5
Onur Doğan'dan Avrupa'daki Kayserililere Yatırım Çağrısı
6
Gölbaşı’nda Yarıyıl Tatili: Ücretsiz Buz Pateni, Tırmanma ve Çocuk Şenliği
7
Giresun'da 4x4 Arazi Ambulansı 79 Yaşındaki Kanser Hastasına Ulaştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları