Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak’ta Aydın’da: Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış

Ziyaret ve açılış programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi ile kent genelinde tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirmek üzere Aydın’a geliyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin detayları duyurdu. Paylaşımda, Erdoğan’ın 24 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenecek Aydın Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreninde vatandaşlarla bir araya geleceği belirtildi.

Vali Canbolat törene ilişkin açıklamasında, bu ziyaretin Aydın için önemli bir gurur günü olacağını vurguladı ve etkinliğe tüm Aydınlıları davet etti.

