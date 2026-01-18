Edremit'te Kazdağları'nda Kar Keyfi: Göbek Atarak Kutladılar

Edremit'te Kazdağları'nda kar sevinci: Göbek atarak kutladılar

Hanlar mevkiinde beyaz şölen, tatilciler doğanın tadını çıkardı

Balıkesir’in Edremit ilçesi sınırlarındaki Kazdağları’nın Hanlar mevkiine yağan kar, pazar tatili ve sömestir tatiliyle birleşince uzun süredir şehir merkezinde kar göremeyen Edremitliler için sürpriz bir sevince dönüştü.

Bölgeye çıkan vatandaşlar beyaza bürünen doğada keyifli anlar yaşadı. Bazı gruplar müzik eşliğinde eğlenip göbek atarak kar yağışını kutlarken, diğerleri mangal yaparak vakit geçirdi. Kar, özellikle sömestir tatiline denk gelmesi nedeniyle çocuklar için de ayrı bir neşe kaynağı oldu; çocuklar kar topu oynayıp, kızaklarla kaydı.

Karın tadını sürmek isteyenlerin yoğun ilgisi bölge yollarında da kendini gösterdi. Yüzlerce aracın Kazdağları’na yönelmesi sonucu birçok noktada trafik yoğunluğu oluştu; zaman zaman trafik durma noktasına gelirken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Uzun süredir ilçe merkezinde kar yağışı görmediklerini belirten vatandaşlar, Kazdağları’ndaki manzaranın kendileri için güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

Yetkililer ise bölgeye seyahat eden sürücüleri dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya davet etti.

KARDA GÖBEK ATANLAR