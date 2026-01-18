Edremit'te Kazdağları'nda Kar Keyfi: Göbek Atarak Kutladılar

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kazdağları’nın Hanlar mevkiine yağan kar, pazar ve sömestir tatiliyle birleşince vatandaşlar göbek atıp karın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 17:11
Edremit'te Kazdağları'nda Kar Keyfi: Göbek Atarak Kutladılar

Edremit'te Kazdağları'nda kar sevinci: Göbek atarak kutladılar

Hanlar mevkiinde beyaz şölen, tatilciler doğanın tadını çıkardı

Balıkesir’in Edremit ilçesi sınırlarındaki Kazdağları’nın Hanlar mevkiine yağan kar, pazar tatili ve sömestir tatiliyle birleşince uzun süredir şehir merkezinde kar göremeyen Edremitliler için sürpriz bir sevince dönüştü.

Bölgeye çıkan vatandaşlar beyaza bürünen doğada keyifli anlar yaşadı. Bazı gruplar müzik eşliğinde eğlenip göbek atarak kar yağışını kutlarken, diğerleri mangal yaparak vakit geçirdi. Kar, özellikle sömestir tatiline denk gelmesi nedeniyle çocuklar için de ayrı bir neşe kaynağı oldu; çocuklar kar topu oynayıp, kızaklarla kaydı.

Karın tadını sürmek isteyenlerin yoğun ilgisi bölge yollarında da kendini gösterdi. Yüzlerce aracın Kazdağları’na yönelmesi sonucu birçok noktada trafik yoğunluğu oluştu; zaman zaman trafik durma noktasına gelirken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Uzun süredir ilçe merkezinde kar yağışı görmediklerini belirten vatandaşlar, Kazdağları’ndaki manzaranın kendileri için güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

Yetkililer ise bölgeye seyahat eden sürücüleri dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya davet etti.

KARDA GÖBEK ATANLAR

KARDA GÖBEK ATANLAR

KAR GÖRMEK İÇİN KAZDAĞLARINA GELEN VATANDAŞLAR

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Semih Balaban ve İlksen Özalper Laleli Pazarı'nda Esnafla Buluştu
2
Edremit'te Kazdağları'nda Kar Keyfi: Göbek Atarak Kutladılar
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak’ta Aydın’da: Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış
4
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşlara Kar Nedeniyle yüzde 15 Kapasite Azaltımı
5
Onur Doğan'dan Avrupa'daki Kayserililere Yatırım Çağrısı
6
Gölbaşı’nda Yarıyıl Tatili: Ücretsiz Buz Pateni, Tırmanma ve Çocuk Şenliği
7
Giresun'da 4x4 Arazi Ambulansı 79 Yaşındaki Kanser Hastasına Ulaştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları