Semih Balaban ve İlksen Özalper Laleli Pazarı'nda Esnafla Buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Laleli Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 18:04
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:04
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Laleli Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarete; CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, CHP Yunusemre İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri ile Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay da katıldı.

Ziyaret ve esnafla buluşma

Ziyaret öncesinde pazarcı esnafının kahvaltı sofrasına konuk olan Başkan Balaban ve İl Başkanı Özalper, ardından pazar alanını dolaşarak tezgâhları tek tek ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Balaban ve Özalper, pazarcıların yaşadığı sorunlar hakkında bilgi aldı.

Belediye desteği ve projeler

Yunusemre Belediyesi olarak esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Semih Balaban, ziyaret sırasında vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde ilçede hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise pazaryerlerinin hem ekonomik hem de sosyal yaşam açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, esnafın ve vatandaşların taleplerinin yakından takip edildiğini ifade etti.

Değerlendirme ve planlama

Pazar ziyaretinin ardından Başkan Balaban, İl Başkanı Özalper ve beraberindeki heyet, Emekli Kafe'de bir araya gelerek saha çalışmasının değerlendirmesini yaptı. Toplantıda, pazarcı esnafı ve vatandaşlardan gelen talep ve öneriler ele alınırken, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili planlamalar gerçekleştirildi.

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları