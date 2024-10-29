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Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kutluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinliklerle Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 01:54
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 01:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kutluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Mesajı

Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla önemli etkinliklerde bulunacak. İlk olarak, video mesajı yayımlayacak ve ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Etkinlik Programı

Bayram kutlamaları çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek. Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke'de düzenlenecek olan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı, 29 Ekim Özel Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda da etkinliklere iştirak edecek.

Bu önemli gün, saat 10.00'dan itibaren çeşitli törenler ve etkinliklerle dolu bir program ile kutlanacak.

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