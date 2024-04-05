Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programında yangınla ilgili konuştu.

"29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler?" Başlığı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'taki yangınla ilgili sorumluların peşine düşüleceğini belirtti. Erdoğan, yangında hayatını kaybedenlerin ardından sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ise şu şekilde:

Gençlerin eğitimi ve geleceğe hazırlanması konusunda Türkiye'nin çeşitli vakıf ve kuruluşlarının önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Siyasette yaşanan hukuki ve ahlaki sorunlar üzerine de değinen Erdoğan, Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybedenlerin sorumlularının peşine düşüleceğini ifade etti.

Erdoğan, gençlere seslenerek, çalışma azimlerini ve inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin sonuçlarının hukuk ve adalet çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"31 Mart bir dönüm noktası" başlığı altında Erdoğan, seçim sonuçlarının Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu ve mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Bu konuşma, Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybedenlerin ardından sorumluların sorgulanması gerektiğine dair kamuoyunda bir beklentiyi yansıtıyor. Yangın faciasıyla ilgili adaletin sağlanması ve benzer olayların önüne geçilmesi için yapılan bu açıklamalar, toplumda büyük bir öneme sahip.