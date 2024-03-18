Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar programında bir araya geldi ve Türk ordusunun güçlü duruşuna dikkat çekti. Aynı zamanda Türk donanmasının önemine değinen Erdoğan, savunma sanayisindeki ilerlemeleri vurguladı. Türkiye'nin ikinci uçak gemisini yapma kararlılığını ve insansız uçaklar ile denizaltılarının geliştirilmesi çalışmalarını açıkladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Askerlerle İftar Programı'nda Açıklamaları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerle bir araya geldiği iftar programında Türk ordusunun güçlü olduğunu vurguladı. Ayrıca Türk donanmasının gelişimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin ikinci uçak gemisini inşa etme kararlılığını ve savunma sanayisindeki yenilikleri anlattı.

Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye:

Erdoğan, Türkiye'nin ordusunun gücüne vurgu yaparak, ülkenin savunma sanayisindeki ilerlemeleri anlattı. 20 yıl öncesine göre Türkiye'nin yerli ve milli silah üretiminde büyük bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

İkinci Uçak Gemisi ve Yenilikçi Projeler:

Türkiye'nin ikinci uçak gemisini inşa etme kararlılığını vurgulayan Erdoğan, savunma sanayisindeki gelişmelerin devam edeceğini ifade etti. Ayrıca insansız uçaklar ve denizaltılar gibi yenilikçi projeler üzerinde de çalıştıklarını dile getirdi.

Tam Bağımsız Türkiye için Çalışıyoruz:

Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarını sürdürmek adına tam bağımsızlık ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı. Ülkenin kendi silahlarını üretebilme yeteneğinin önemine değindi ve bu alandaki çalışmaların devam edeceğini belirtti.