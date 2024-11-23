Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Uluslararası STK Fuarı'nda Kapsamlı Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK Fuarında Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı'nda konuşarak, küresel yönetişim mekanizmaları ve uluslararası medya tarafından göz ardı edilen insanlık suçlarına dikkat çekti. Erdoğan, "Filistin'de, Lübnan'da ve daha birçok bölgede işlenen insanlık suçları görmezden gelinmektedir. İsrail lehine tam anlamıyla bir karartma uygulanıyor," dedi.

Fuara Katılım ve Başarı Dilekleri

Erdoğan, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından gerçekleştirilen bu etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Fuar boyunca katılımcılara kardeşlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlenmesini temenni etti.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

Fuara katılan 150 sivil toplum kuruluşunu tebrik eden Erdoğan, bu etkinliğin, aralarındaki ittifak ve dayanışmayı artırmasını beklediğini belirtti. Öte yandan, İDSB'nin insan hakları, eğitim ve insani yardım gibi alanlarda yıllardır sürdürdüğü faaliyetleri büyük bir takdirle takip ettiğini vurguladı.

Uluslararası Sistem ve İnsanlık

Erdoğan, insanlığın zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, "Uluslararası sistemin, kendi çıkarları uğruna İslam coğrafyasını savaş ve çatışma girdabına sürüklediğini" belirtti. Özellikle Filistin'deki durumu eleştirerek, mazlumların acımasızca katledildiği konusunda uyarılarda bulundu.

Erdoğan, bu gibi organizasyonların toplumsal dayanışmayı artıracağına dair inancını yineledi ve uluslararası meselelerde sivil toplumun önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.