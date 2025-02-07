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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Kişi İzmir'de Tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden 53 yaşındaki Z.M., İzmir'de tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Kişi İzmir'de Tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret İçin Tutuklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi X üzerinden hakaret eden bir kişi, İzmir'de tutuklandı. Olay, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 53 yaşındaki Z.M., evinde yapılan incelemelerin ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Z.M., “Cumhurbaşkanı'na hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu olay, sosyal medya paylaşımlarının yasal sorumlulukları hakkında yeniden dikkat çekti.

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