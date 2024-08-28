Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisi Jeff Flake ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ni Ağırladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi.

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Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti ve basına kapalı olarak yapıldı. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İki Ülke Arasında Diyalog Sürekliği

Görüşmenin ardından yapılacak açıklamalar, Türkiye-ABD ilişkilerinin genel seyri açısından büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bölgesel sorunlar ve stratejik işbirlikleri üzerinde durmuş olabilir.