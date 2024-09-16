Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Eğitiminin Başlangıcını Kutladı

Adaletin Temel İlkeleri

Erdoğan, toplumda bir arada yaşamanın temellerinden birinin hukukun oluşturulması ve uygulanması olduğunu ifade ederek, "Hukuk devleti, çatışmalara hızlı ve kesin cevaplar vermek zorundadır." dedi. Ayrıca, adalet sisteminin kurumsal çerçevesinin ekonomik kalkınmanın güvencesi olduğunu vurguladı.

Reform Süreci ve Hedefler