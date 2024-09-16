Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Eğitiminin Başlangıcını Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde konuşarak, adalet ve hukuk sistemindeki gelişmeleri değerlendirdi. "Toplumdan yükselen taleplere, beklentilere ve serzenişlere göre yeni adımlar atacak, kendimize yeni hedefler belirleyerek yola devam edeceğiz," Erdoğan, toplumda bir arada yaşamanın temellerinden birinin hukukun oluşturulması ve uygulanması olduğunu ifade ederek, "Hukuk devleti, çatışmalara hızlı ve kesin cevaplar vermek zorundadır." dedi. Ayrıca, adalet sisteminin kurumsal çerçevesinin ekonomik kalkınmanın güvencesi olduğunu vurguladı. Erdoğan, adalet ve kalkınmanın birbirine bağlı olduğunu belirterek, "Bağımsız ve tarafsız bir adalet sistemi için çok çetin mücadeleler yürüttük," dedi. Modern adliye binaları, dijital dönüşüm ve arabuluculuk gibi yenilikleri sıralayarak, "Haklının güçlü olduğu bir adalet sistemi tesis ediyoruz," Cumhurbaşkanı, geçmişte yargının nasıl araçsallaştırıldığını eleştirerek, "Yargıda yaşanan utanç verici dönemler, demokrasimize derin yaralar açtı,""Suç işleyenlerin yeri sokaklar değil, hapishanelerdir," şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Erdoğan, genç yargıç adaylarına "Azığınız bilgi, rehberiniz akıl ve vicdan, menziliniz adalet olsun," Erdoğan, "Toplum vicdanını tatmin etmeyen kararlar sosyal barışa katkı sunamaz,"
Adaletin Temel İlkeleri
Reform Süreci ve Hedefler
Tarihsel Dönemler ve Dersler
Genç Yargıç Adaylarına Mesaj
Erdoğan, toplumda bir arada yaşamanın temellerinden birinin hukukun oluşturulması ve uygulanması olduğunu ifade ederek, "Hukuk devleti, çatışmalara hızlı ve kesin cevaplar vermek zorundadır." dedi. Ayrıca, adalet sisteminin kurumsal çerçevesinin ekonomik kalkınmanın güvencesi olduğunu vurguladı.
Erdoğan, adalet ve kalkınmanın birbirine bağlı olduğunu belirterek, "Bağımsız ve tarafsız bir adalet sistemi için çok çetin mücadeleler yürüttük," dedi. Modern adliye binaları, dijital dönüşüm ve arabuluculuk gibi yenilikleri sıralayarak, "Haklının güçlü olduğu bir adalet sistemi tesis ediyoruz," Cumhurbaşkanı, geçmişte yargının nasıl araçsallaştırıldığını eleştirerek, "Yargıda yaşanan utanç verici dönemler, demokrasimize derin yaralar açtı,""Suç işleyenlerin yeri sokaklar değil, hapishanelerdir," şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Erdoğan, genç yargıç adaylarına "Azığınız bilgi, rehberiniz akıl ve vicdan, menziliniz adalet olsun," Erdoğan, "Toplum vicdanını tatmin etmeyen kararlar sosyal barışa katkı sunamaz,"
Cumhurbaşkanı, geçmişte yargının nasıl araçsallaştırıldığını eleştirerek, "Yargıda yaşanan utanç verici dönemler, demokrasimize derin yaralar açtı,""Suç işleyenlerin yeri sokaklar değil, hapishanelerdir," şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.
Erdoğan, genç yargıç adaylarına "Azığınız bilgi, rehberiniz akıl ve vicdan, menziliniz adalet olsun," Erdoğan, "Toplum vicdanını tatmin etmeyen kararlar sosyal barışa katkı sunamaz,"
Erdoğan, "Toplum vicdanını tatmin etmeyen kararlar sosyal barışa katkı sunamaz,"