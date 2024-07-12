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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya'nın türbin engeli bizi rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Akkuyu Nükleer Santrali için gerekli türbinlerin Alman gümrüğünde bekletilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Erdoğan, NATO'nun terörle mücadelede yeterli desteği vermediğini de belirtti. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 23:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya'nın türbin engeli bizi rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yurda dönüş yolculuğunda önemli açıklamalarda bulundu. ÜLKE TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ve diğer basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Almanya'nın Akkuyu Nükleer Santrali için gerekli türbinlerin Alman gümrüğünde bekletilmesine sert tepki gösterdi.

Erdoğan, NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümü törenlerine katıldıklarını ve zirvenin ittifakın birlik ve bütünlüğünü sergileme açısından faydalı olduğunu belirtti. Zirve kapsamında alınan kararları ve görüşülen konuları basın toplantısında detaylı bir şekilde paylaştığını hatırlatan Erdoğan, NATO içerisindeki Türkiye'nin özel konumuna dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ KONUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ile kurulan ilişkilerin adil ve dengeli olup olmadığına dair bir soruya, Türkiye'nin NATO'da mütekabiliyet ilkesine aykırı bir konuma düşmediğini belirterek yanıt verdi. Ancak, terörle mücadelede NATO'nun yeterli müdahaleyi yapamadığını ve bu durumun rahatsızlık yarattığını vurguladı. Erdoğan, bu rahatsızlığı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e defalarca ilettiğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin NATO sınırlarının korunması ve tehditlerin bertaraf edilmesi noktasında çoğu zaman yalnız bırakıldığını ifade etti. Terörle mücadelede Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin yeterli desteği vermediğini belirten Erdoğan, bu ülkelerin teröristlere sağladıkları yardımların NATO'nun güvenliğini olumsuz etkilediğini söyledi.

ALMANYA İLE TÜRBİN KRİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Akkuyu Nükleer Santrali için gelmesi gereken türbinlerin Alman gümrüğünde bekletilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bu konuyu Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı ikili görüşmede tekrar gündeme getirdiğini belirten Erdoğan, türbin konusunun yanı sıra Eurofighter Typhoon uçak alım talebinin karşılanmaması ve fırkateynlerde kullanılan makinelerin temininde yaşanan sıkıntılara da dikkat çekti.

Erdoğan, NATO'nun terörle mücadelede yeterli desteği vermediğini ve Türkiye'nin bu konuda yalnız bırakıldığını bir kez daha vurguladı. Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin teröristlere sağladıkları desteklerin NATO'nun güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirten Erdoğan, bu durumun Türkiye'yi ciddi şekilde rahatsız ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ile yaşanan türbin krizi ve diğer konularla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini belirtti. NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümü törenleri sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede yalnız bırakılmaması gerektiğini ve NATO'nun bu konuda daha aktif bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.

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