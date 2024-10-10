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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama ile görüştü ve işbirliği toplantısına başkanlık etti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Önemli Bir Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Burada, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek adımlar atmayı hedefliyor.

Görüşme ve İkili İlişkiler

Erdoğan, Bayram Begay ile yaptığı görüşmenin ardından Başbakanlık binasına geçti. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılanan Erdoğan, kısa bir fotoğraf çekiminin ardından baş başa görüşmelere başladı.

İşbirliği Konseyi Toplantısı

Başbakanlık binasında düzenlenen basına kapalı görüşmenin ardından, iki lider Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda, çeşitli anlaşmaların imza töreni düzenlenecek ve ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirilecek.

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