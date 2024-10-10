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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ile Terörle Mücadele İşbirliğini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile terör örgütleriyle ortak mücadele konusunu görüştü.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ile Terörle Mücadele İşbirliğini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile gerçekleştirdiği görüşmede terör ile mücadelede işbirliğini gündeme getirdi. Erdoğan, "FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadelemizi ele aldık. Terör örgütleriyle olan mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadelede Stratejik İşbirliği

Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaparak, uluslararası güvenliği tehdit eden faktörlerle birlikte mücadele etmenin gerekliliğini dile getirdi. Arnavutluk'un bu konudaki desteklerini de değerlendiren Erdoğan, terörizmin her türlüsüne karşı ortak bir duruş sergilemenin elzem olduğunu belirtti.

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