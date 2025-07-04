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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Ekonomik Zirveye Katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılmak üzere Hankendi'ye gitti.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 09:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Ekonomik Zirveye Katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'TUR' ile Azerbaycan'ın Hankendi şehrine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Ziyareti sırasında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşad Zorlu, Halit Yerebakan, Sevilay Tuncer ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Hankendi'ye eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, "Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu" temalı zirvenin oturumunda konuşma yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılmak üzere...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Hankendi şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini uğurlamaya gelenlere selamladı.

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