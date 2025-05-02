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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık Sağlıklı Toplumun Düşmanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımlılığın sağlıklı bir toplumu tehdit ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık Sağlıklı Toplumun Düşmanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sağlık Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlıklı bir toplumun varlığının önemine dikkat çekti ve "Sağlıksız bir toplumun güçlü olması asla mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Bağımlılığın toplum üzerindeki etkilerine değinen Erdoğan, bu sorunun ciddiyetine vurgu yaptı.

Bağımlılığın Tehditleri

Erdoğan, "Sıhhatli bir bünyenin en büyük düşmanlarından biri ise bağımlılıktır" diyerek, bağımlılığın bireyler için oluşturduğu tehlikelere dikkat çekti. Sağlık alanında gerçekleştirilen mücadelelerin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı, toplum sağlığının her bireyin sorumluluğunda olduğunun altını çizdi.

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