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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Manço'yu Vefatının 26'ncı Yıl Dönümünde Anımsadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Manço'nun vefatının 26'ncı yılı dolayısıyla duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Manço'yu Vefatının 26'ncı Yıl Dönümünde Anımsadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Duygusal Paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Manço'nun vefatının 26'ncı yıl dönümü dolayısıyla duygusal bir mesaj paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin gönlünde farklı bir yere sahip olan, Türk müziğinin duayen ismi Barış Manço'yu vefatının 26'ncı yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Barış Manço'nun Mirası

Türk müziğinde önemli bir yer edinen Barış Manço, hem sanatçı kimliği hem de topluma kattığı değerlerle hatırlanıyor. Onun eserleri, nesiller boyu dinlenmeye devam ediyor.

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