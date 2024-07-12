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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden, F-16 sorunu çözümü için söz verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu

Yayın Tarihi: 12.07.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 21:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden, F-16 sorunu çözümü için söz verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'dan dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümü törenlerine katıldığını belirten Erdoğan, zirvenin ittifakın birlik ve bütünlüğünü sergilemesi açısından faydalı olduğunu dile getirdi. Zirvede terörle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentilerini bir kez daha vurguladığını ve savunma sanayi ticaretindeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin teröre karşı ödediği bedelleri tüm dünyanın bildiğini ve NATO müttefiklerinden samimi dayanışma beklediklerini ifade etti. Vilnius Zirvesi'nde verilen taahhütlerin yerine getirilmesini ve savunma sanayi ticaretinin önündeki kısıtlamaların kaldırılmasını talep etti.

Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin dengeli tavrının önemine değinen Erdoğan, her iki ülkeyle de güçlü bağları olduğunu ve bu ilişkilerin korunmasına özen gösterdiklerini söyledi. Diplomasiye dönülmesi ve müzakere zemini hazırlanması gerektiğini belirterek, İstanbul sürecini devam ettirmeye hazır olduklarını vurguladı.

NATO'nun Rolü ve Savunma Sanayi

Erdoğan, NATO'nun mevcut durumunu değerlendirirken dünyanın hızlı bir değişim yaşadığını ve büyük güçlerin bu değişimde önemli rol oynadığını belirtti. NATO'nun büyük bir güç olduğunu ve Batı ülkelerinin güvenliğini sağladığını ifade etti. Türkiye'nin ise Rusya ve Ukrayna ile iletişim halinde olduğunu ve adil bir yaklaşım sergilemeye çalıştığını söyledi.

Erdoğan, NATO ile ilişkilerin adil ve dengeli olup olmadığına dair soruya yanıt verirken, Türkiye'nin mütekabiliyet ilkesine aykırı bir konuma düşmediğini belirtti. Ancak, terörle mücadelede NATO'nun yeterince etkin olmadığını ve bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi. Almanya ile yaşanan bazı savunma sanayi ticareti kısıtlamalarına da değindi.

Erdoğan, Türkiye'nin NATO Genel Sekreter Yardımcılığı talebini dile getirdiğini ve bu konuda hassasiyetlerini ifade ettiklerini belirtti. Türkiye'nin NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu ve ittifakın etkinliğini muhafaza etmesi için katkı sunduğunu vurguladı.

F-16 ve F-35 Konuları

Erdoğan, F-35 programına geri dönüşün değil, F-16 talebinin karşılanmasının öncelikli olduğunu belirtti. ABD Başkanı Biden'ın F-16 sorununu çözme sözü verdiğini ve bu sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Suriye’de Barış İstiyoruz

Erdoğan, Suriye'de adil bir barışın Türkiye'ye fayda sağlayacağını ve bu inşa sürecinin Suriye ile yeni bir dönem başlatmaktan geçtiğini söyledi. Suriye'deki barış sürecine ABD ve İran'ın da destek vermesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Irak ziyaretinden sonra PKK ile mücadelede somut adımlar atıldığını ve Irak yönetiminin PKK'nın faaliyetlerini yasakladığını belirtti. Erbil yönetimi ile işbirliğinin memnuniyet verici olduğunu ve bu sürecin devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, ABD'nin PKK ve PYD'ye verdiği desteğin ve FETÖ'ye karşı tavrının Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkilediğini belirtti. Bu konuları NATO Zirvesi'nde Biden ile konuşmadıklarını, ancak BM Genel Kurulu'nda mesajlarını tekrar vereceklerini ifade etti.

Filistin Meselesi

Erdoğan, Fransa'da Filistin devletinin tanınması konusundaki gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ve bu kararın dünya barışına katkı sağlayacağını belirtti. Avrupa'da Filistin'in tanınması sürecinin fitilinin ateşlendiğini ve bu yönde alınan kararları olumlu bulduklarını söyledi.

Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanması için umutlu olduğunu ve Türkiye'nin bu süreçte destekleyici bir rol oynadığını belirtti. İran'ın Zengezur Koridoru'na bakışı ve bölgedeki barış sürecine katkıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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