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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Daimi Üyeliği İçin Mücadelemiz Devam Ediyor"

Erdoğan, BM daimi üyeliği ve görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu, Yunanistan ve Ermenistan ile ilişkileri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Daimi Üyeliği İçin Mücadelemiz Devam Ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Daimi Üyeliği Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) daimi üyeliği için Türkiye'nin sürdürdüğü çabaları aktardı. BM Yapısı Üzerine Eleştiriler

Erdoğan, "Türkiye olarak daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok ve daimi üyelerin bu konuda bizimle ilgili bir hesapları yok." diyerek mevcut durumu özetledi.

BM'nin Geçici Üyeleri ve Daimi Üyelerin Rolü

Erdoğan, BM'nin mevcut yapısında daimi üyelerin etkisinin büyük olduğunu belirterek, "Dünya beşten büyüktür" söyleminin önemine dikkat çekti.

Yunanistan ve Ermenistan ile Temaslar

Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yapacakları Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın önümüzdeki yılın başında gerçekleşeceğini duyurdu. Ayrıca, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmelerinin de sürdüğünü belirtti.

Azerbaycan-Ermenistan İlişkileri

Paşinyan ile görüşmesinin ana konusunun Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri olduğunu söyleyen Erdoğan, Paşinyan’ın bu konudaki olumlu yaklaşımından memnun kaldığını ifade etti ve iki ülkenin bu sorunu çözmelerini umduğunu belirtti.

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