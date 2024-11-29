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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP muhalefet geleneğinde tehdit var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin yeni yönetimini eleştirerek tehdit kültürünün partinin bir geleneği olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 17:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP muhalefet geleneğinde tehdit var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamalarda CHP'nin muhalefet geleneğini eleştirdi. Erdoğan, "Cansiparane çalışan hakim ve savcıları küstahtça tehdit etmenin bir muhalefet geleneği olduğunu, CHP'nin yeni yönetimine baktığımızda da görüyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.

Bu açıklamalar, CHP’nin yeni yönetimine yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu. Erdoğan, adaletin sağlanmasında kritik rol üstlenen hakim ve savcıların korunması gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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