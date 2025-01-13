Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çocuk Yardımlarını Açıkladı: İkinci Çocuk İçin 1500 Lira, Üçüncü ve Sonraki İçin 5 Bin Lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuk yardımlarını artıracaklarını duyurdu: İkinci çocuk için 1500 lira, üçüncü ve sonrası için 5 bin lira verilecek.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çocuk Yardımlarını Açıkladı: İkinci Çocuk İçin 1500 Lira, Üçüncü ve Sonraki İçin 5 Bin Lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çocuk Yardım Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni çocuk yardımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise ayda 5 bin lira olarak yapılacak yardımların devreye gireceğini belirtti.

Yardım Programının Detayları

Bu yeni uygulama, ailelerin ekonomik yüklerini hafifletmek ve nüfus artışını teşvik etmek amacıyla hayata geçiriliyor. Erdoğan, çocuk yardımlarının ailelere önemli bir destek sağlayacağını vurguladı.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımıza her anlamda sahip çıkıyoruz. Ülkemizin demografik yapısını güçlendirmek için gerekli adımları atacağımızdan hiç şüphe yok."

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