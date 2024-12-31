DOLAR
35,36 -0,12%
EURO
36,62 0,39%
ALTIN
2.982,8 -0,69%
BITCOIN
3.353.839,54 -0,28%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Değerlendirmesi: Türkiye'nin İlerlemeleri ve Hedefleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılındaki projeler ve başarıları hakkında bilgi verdi, Türkiye'nin kaynaklarını en iyi şekilde kullanacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Değerlendirmesi: Türkiye'nin İlerlemeleri ve Hedefleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında Türkiye'ye kazandırılan hizmetler üzerine yaptığı değerlendirmede, ülkenin enerji ve kaynak yönetimine olan vurguyu ön plana çıkardı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Petrol üretiminde günlük 126 bin varili aştık, tarihimizin en yüksek seviyesine çıktık. Ülkemizin zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarını mutlaka değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ulusal Savunmadan Sosyal Yardımlara

Cumhurbaşkanı, Hava Kuvvetlerinin ana savaş gücü olacak milli muharip uçak Kaan'ı tanıttı. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 47 bin 350 operasyon gerçekleştirildiğini ve 86 ton uyuşturucunun imha edildiğini belirtti.

Gençliğe destek projelerine dikkat çeken Erdoğan, 1945 gencin kamuya atamasının yapıldığını, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın engelsiz spor okullarından ise 16 bin 174 engelli genç sporcunun faydalandığını aktardı.

Eğitim ve Sağlık Projeleri

Erdoğan, ayrıca Jandarma Genel Komutanlığına 2 Gökbey helikopteri teslim edildiğinin altını çizdi. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi için 480 milyon lira bütçe ayrıldığını duyurdu.

Mersin, Elazığ, Şanlıurfa, Malatya, Bursa ve Manisa'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri ile 340 bin gencin katılımı sağlandı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen sergilerle birlikte halk kütüphanelerindeki kitap sayısının 25 milyona ulaştığını belirtti.

Güvenlik ve Altyapı Çalışmaları

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı operasyonları ile 106 binin üzerinde silah ele geçirildiğini bildiren Erdoğan, ayrıca sağlık alanında birçok yeni projenin hayata geçirildiğini açıkladı.

Yeni okullar inşa edilirken, mevcut okulların güçlendirme ve onarım faaliyetlerine de devam edildiğini duyurdu. İstanbul'dan Sivas'a aktarmasız ulaşımı sağlayan yüksek hızlı trenin seferlerine başlandığını hatırlattı.

Tarım ve Enerji Destekleri

Erdoğan, tarım sektörüne her türlü desteğin verildiğini ifade ederek, çiftçilere toplamda 91 milyar lira destek sağlamış olduklarını vurguladı. Yenilenebilir enerji alanında ise güneş ve rüzgardan üretilen elektrik enerjisinde yeni rekorlar kırıldığını belirtti.

Bu doğrultuda dünyada 11, Avrupa'da ise 5'inci sırada yer aldıklarını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'da Ekskavatör Hırsızlığı: Polisi Vuran Şahıs Öldürüldü
2
Kocaeli'de Doğal Gaz Patlamasında Hedef: Gaz Arzını Yüzde 85'e Çıkarmak
3
Bakan Kurum: 2025'te Depremzedeleri Yuvalarına Kavuşturacağız
4
Van'da Sözleşmeli Personelin Davasına 'Yürütmeyi Durdurma' Kararı
5
TİKA, Tanzanya'da Kadınların Ekonomik Katılımını Destekleyecek Atölye Açtı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Değerlendirmesi: Türkiye'nin İlerlemeleri ve Hedefleri
7
Sağlık Bakanlığı ve USHAŞ'tan Sağlık Turizmi Çalıştayı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler