Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Değerlendirmesi: Türkiye'nin İlerlemeleri ve Hedefleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında Türkiye'ye kazandırılan hizmetler üzerine yaptığı değerlendirmede, ülkenin enerji ve kaynak yönetimine olan vurguyu ön plana çıkardı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Petrol üretiminde günlük 126 bin varili aştık, tarihimizin en yüksek seviyesine çıktık. Ülkemizin zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarını mutlaka değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ulusal Savunmadan Sosyal Yardımlara

Cumhurbaşkanı, Hava Kuvvetlerinin ana savaş gücü olacak milli muharip uçak Kaan'ı tanıttı. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 47 bin 350 operasyon gerçekleştirildiğini ve 86 ton uyuşturucunun imha edildiğini belirtti.

Gençliğe destek projelerine dikkat çeken Erdoğan, 1945 gencin kamuya atamasının yapıldığını, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın engelsiz spor okullarından ise 16 bin 174 engelli genç sporcunun faydalandığını aktardı.

Eğitim ve Sağlık Projeleri

Erdoğan, ayrıca Jandarma Genel Komutanlığına 2 Gökbey helikopteri teslim edildiğinin altını çizdi. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi için 480 milyon lira bütçe ayrıldığını duyurdu.

Mersin, Elazığ, Şanlıurfa, Malatya, Bursa ve Manisa'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri ile 340 bin gencin katılımı sağlandı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen sergilerle birlikte halk kütüphanelerindeki kitap sayısının 25 milyona ulaştığını belirtti.

Güvenlik ve Altyapı Çalışmaları

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı operasyonları ile 106 binin üzerinde silah ele geçirildiğini bildiren Erdoğan, ayrıca sağlık alanında birçok yeni projenin hayata geçirildiğini açıkladı.

Yeni okullar inşa edilirken, mevcut okulların güçlendirme ve onarım faaliyetlerine de devam edildiğini duyurdu. İstanbul'dan Sivas'a aktarmasız ulaşımı sağlayan yüksek hızlı trenin seferlerine başlandığını hatırlattı.

Tarım ve Enerji Destekleri

Erdoğan, tarım sektörüne her türlü desteğin verildiğini ifade ederek, çiftçilere toplamda 91 milyar lira destek sağlamış olduklarını vurguladı. Yenilenebilir enerji alanında ise güneş ve rüzgardan üretilen elektrik enerjisinde yeni rekorlar kırıldığını belirtti.

Bu doğrultuda dünyada 11, Avrupa'da ise 5'inci sırada yer aldıklarını sözlerine ekledi.