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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Konuşması: Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim programında Türkiye Yüzyılı hedeflerini ve milli mücadelenin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 21:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Konuşması: Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen özel programda, Türkiye Yüzyılı ile ilgili hedeflerini dile getirirken, "Siyasi, sosyal ve ekonomik tüm hedefleriyle Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka ama mutlaka hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli Mücadele'nin Anlamı

Erdoğan, sergi salonundaki konuşmasında, Milli Mücadele dönemindeki koşullara atıf yaparak, "Asker sayısı ve ekonomik güç bakımından işgalciler üstün görünmesine rağmen, zaferi Türkler elde etti." dedi. Ülkede birlik olmanın önemine değinen Erdoğan, "Kuva-yı Milliye'yi amil, İrade-i Milliye'yi hakim kılmak hedefiyle el ele verdik. Hiç kimse yanındaki arkadaşına etnik kökenini sormadı," şeklinde konuştu.

Geçmişten Dersler Almak

Sakarya cephelerindeki başarıyı anımsatan Erdoğan, Meclis'in gizli oturumunda yaşanan bir hatırayı paylaştı. Diyap Ağa'nın o dönemde, "Biz buraya kaçmaya mı geldik, yoksa kavga ederek ölmeye mi?" sözleri, Milli Mücadele ruhunu simgeliyor.

Tarihsel Duruş ve Gelecek

Konuşmasında Cumhuriyet’i kurarak bağımsızlık yolunu açtıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti: "Hiçbir zorluk bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Siyasi, sosyal ve ekonomik hedeflerimizle Türkiye Yüzyılı’nı hayata geçireceğiz." Ayrıca, Cumhuriyetin 101. yıl dönümüne gönderme yaparak, bu ahdin tüm vatandaşlarca benimsendiğine inandığını dile getirdi.

Birlik ve Beraberlik Çağrısı

"Gelin, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim. Farklılıklarımızı, bu Yüzyıl’ın harcı haline getirelim," dedi Erdoğan ve ortak bir gelecek için birliği çağrısında bulundu.

Ödül Töreni ve Sanat Gösterileri

Konuşmasının ardından 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahiplerini açıkladı. Bu ödüller, farklı alanlarda başarılı olan isimlere verildi. Program, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konseriyle sona erdi.

Katılımcılar ve Program Notları

Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve çeşitli siyasi partilerin genel başkanları da katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın dua etmesiyle başlayan etkinlikte, Emine Erdoğan’ın elbisesinde ay-yıldız rozet dikkat çekti.

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