Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Ziyareti ve Barış Sürecine Dair Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Gazetecilere Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Türkevi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı. Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri hakkında konuşan Erdoğan, "Temennim odur ki gelen gideni aratmasın. F-35 konusunu bizler yalnızca Sayın Trump döneminde değil, her dönemde yaşadık ve hayal kırıklığına uğradık." dedi.

Ukrayna-Rusya Savaşında Barışa Dair Temaslar

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, Türkiye'nin barış konferansına katılma isteğini yineledi. "Biz bu konferansın içinde yer almaya hazırız. Barışı sağlamak için elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik," diye ekledi. Türkiye'nin her iki ülkeyle de iletişim kurabilmesini bir avantaj olarak gördüğünü vurguladı.

NATO Üzerine Değerlendirmeler

Cumhurbaşkanı, görevinden ayrılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'nin önemine dikkat çektiğini belirtti. "Türkiye, NATO içerisinde güvenilir bir müttefiktir ve Avrupa bunu zaman zaman göz ardı ediyor," dedi. Yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ilişkilerin devam edeceğini umduğunu dile getirdi.

ABD'deki Başkanlık Seçimleri Üzerine Görüşler

Başkanlık seçimlerine dair yorum yapan Erdoğan, "Başkanlar değişse de terör örgütüne verilen destek devam ediyor. Seçimlerin sonucu, Türkiye-ABD ilişkileri için belirleyici olacak," ifadesini kullandı.

Ermenistan-Azerbaycan Barış Süreci

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile olan görüşmesinin ardından iki ülke arasında barış ve işbirliği arzusunu dile getirdi. "Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış, yeni fırsatlar doğuracaktır," dedi.