DOLAR
33,98 0%
EURO
37,86 0%
ALTIN
2.817,61 0%
BITCOIN
1.963.100,72 0%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Vurgusu

Erdoğan, adaletin toplumda sağlanması için sosyal medyanın etkilerine dikkat çekti ve sorumlulukların önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet Üzerine Değerlendirmeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Masum çocukların naaşı üzerinden milletin inanç değerleriyle, aile kurumuyla, dini müesseselerle siyasi ve ideolojik hesap görülmesine müsaade etmemeliyiz" dedi.

Sosyal Medyanın Olumsuz Etkileri

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende, Erdoğan, sosyal medyanın adaletin temel ilkelerini tehdit eden bir araç haline geldiğini vurguladı. "Hukuk adına pek çok hukuksuzluğa imza atılıyor" diyerek, bu durumun toplumun iç barışına zarar verdiğine dikkat çekti.

Soruşturmaların Gizliliği ve Adaletin Korunması

Erdoğan, "Soruşturmanın selametini korumak herkesin mesuliyetidir" ifadesini kullanarak, adaletin hızlı bir süreçle yönetilmesinin önemli olduğunu belirtti. Soruşturmalar sırasında gizlilik ilkesine uyulması gerektiğini vurguladı.

Sorumluluk Bilinci

Erdoğan, adaletin reyting ve etkileşim avcılığına kurban edilmesine karşı uyarıda bulunarak, topluma destek vermeleri çağrısında bulundu. "Bu konuda herkesin, başta medyamız olmak üzere, tüm sorumluluk sahiplerinin azami hassasiyet göstermesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Bölücü Terör Örgütüne Tepki

Cumhurbaşkanı, bölücü terör örgütünün gerçekleştirdiği eylemlerden dolayı sessiz kalanları eleştirdi ve "Katledilen çocuklar arasında bile ayrım yapacak kadar istismar siyasetine bulaşanları milletimizin takdirine havale ediyoruz" dedi. Bunun yanı sıra, hakim ve savcı yardımcılarına eğitimlerinde başarılar diledi.

28'inci Dönem Adli Yargı Hakim Adayı Emine Tağıl, düzenlenen resim kursunda yaptığı tabloyu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

İLGİLİ HABERLER

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İşte amca, anne, yenge ve abinin Narin'i öldürmeye karar verdikleri an: Ahırda bakın neye şahit olmuş
2
Narin Güran Soruşturmasında ŞOKE EDEN DETAY: Anne Yüksel Güran'ın Kaydedilen Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu
3
Tokat'ta Öğretmene Darp Girişimi: Veli Gözaltında
4
Hamas, Eriha'daki Saldırıyı Tehcir Girişimi Olarak Nitelendirdi
5
Isparta'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
6
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti
7
Depremzede Öğrenciler 'Benim Hikayem Projesi' ile Kamerayla Tanıştı

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor