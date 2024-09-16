Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet Üzerine Değerlendirmeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Masum çocukların naaşı üzerinden milletin inanç değerleriyle, aile kurumuyla, dini müesseselerle siyasi ve ideolojik hesap görülmesine müsaade etmemeliyiz" dedi.

Sosyal Medyanın Olumsuz Etkileri

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende, Erdoğan, sosyal medyanın adaletin temel ilkelerini tehdit eden bir araç haline geldiğini vurguladı. "Hukuk adına pek çok hukuksuzluğa imza atılıyor" diyerek, bu durumun toplumun iç barışına zarar verdiğine dikkat çekti.

Soruşturmaların Gizliliği ve Adaletin Korunması

Erdoğan, "Soruşturmanın selametini korumak herkesin mesuliyetidir" ifadesini kullanarak, adaletin hızlı bir süreçle yönetilmesinin önemli olduğunu belirtti. Soruşturmalar sırasında gizlilik ilkesine uyulması gerektiğini vurguladı.

Sorumluluk Bilinci

Erdoğan, adaletin reyting ve etkileşim avcılığına kurban edilmesine karşı uyarıda bulunarak, topluma destek vermeleri çağrısında bulundu. "Bu konuda herkesin, başta medyamız olmak üzere, tüm sorumluluk sahiplerinin azami hassasiyet göstermesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Bölücü Terör Örgütüne Tepki

Cumhurbaşkanı, bölücü terör örgütünün gerçekleştirdiği eylemlerden dolayı sessiz kalanları eleştirdi ve "Katledilen çocuklar arasında bile ayrım yapacak kadar istismar siyasetine bulaşanları milletimizin takdirine havale ediyoruz" dedi. Bunun yanı sıra, hakim ve savcı yardımcılarına eğitimlerinde başarılar diledi.

28'inci Dönem Adli Yargı Hakim Adayı Emine Tağıl, düzenlenen resim kursunda yaptığı tabloyu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.