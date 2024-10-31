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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'ya Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalıların İsrail'e karşı duruşunu desteklediğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'ya Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı kardeşlerin tarih boyunca zulmün ve katliamın ne anlama geldiğini çok iyi bildiklerini vurguladı.

Erdoğan, "İsrail'in soykırım politikalarına karşı sergiledikleri kararlı duruşları büyük bir takdirle izliyoruz" ifadesini kullandı.

Afrika'nın Güçlü Duruşu

Bu açıklamalar, Türkiye'nin uluslararası platformda yaşanan insan hakları ihlallerine karşı duyarlılığını ve Afrikalı ülkelerle olan dayanışmasını da gözler önüne seriyor.

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