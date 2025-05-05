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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ATO Ziyareti: İş Dünyası İçin Önemli Adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO'yu ziyaret ederek iş dünyası temsilcileriyle önemli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 22:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ATO Ziyareti: İş Dünyası İçin Önemli Adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ATO'ya Ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ATO'yu ziyaret ettiğini duyurdu. Baran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun programlarına rağmen Odamıza teşrif ederek bizlere zaman ayırmaları, iş dünyamıza verdikleri kıymetin en somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Baran, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek, ziyaret vesilesiyle ATO'nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi sunduklarını ve üyelerin beklentilerini bizzat aktarma fırsatı bulduklarını vurguladı.

Önemli Talepler ve Stratejik Konular

Baran, Cumhurbaşkanı’na ilettikleri talepler arasında, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artırılması ve başkente modern bir fuar alanı kazandırılması gibi stratejik öneme sahip başlıkların olduğunu kaydetti. Ayrıca, Erdoğan’a şükranlarını sunarak, Türkiye Yüzyılı hedeflerine olan inancını dile getirdi.

"Bu vizyon doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracatımızı artırmaya ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." diyen Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

ATO'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştirdiği ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Hasan Doğan, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret etti. Erdoğan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretinde ATO Başkanı Gürsel Baran ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret etti. Erdoğan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretinde ATO Başkanı Gürsel Baran ile görüştü.

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