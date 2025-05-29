Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Dönüşü Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazetecilere Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecinde hamdolsun sorun, sıkıntı görünmüyor. Gelişmeler güzel, olumlu istikamette devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 28 Mayıs'ta Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla gittiği Laçın şehrinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Laçın Havalimanının açılışını gerçekleştirmesinin ardından, Türkiye'ye dönerek gazetecilere detaylı bir açıklama yaptı.

Azerbaycan’ın Kalkınma Hamlesi

Erdoğan, 30 yıllık işgalin ardından özgürlüğüne kavuşan Karabağ'ı bir kez daha görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu bölgedeki kalkınma seferberliğinin hızla devam ettiğini belirtti. "Bu imar çalışmalarına ülkemizden birçok şirketin katkıda bulunması bizler için ayrı bir övünç kaynağıdır" diye ekledi.

Üçlü Zirve ve Bölgesel İşbirliği

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında yapılan 2024 tarihli bölgesel istişare mekanizmasının ikinci zirvesini Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiklerini de hatırlatarak, "Hem Azerbaycan hem de Pakistan’la yoğun temas ve işbirliğimiz bulunuyor" şeklinde konuştu.

Güney Kafkasya İstikrarı

Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında atılan adımları memnuniyetle karşıladığını ve barış anlaşmasının sağlanmasını önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. "Bu süreç, Güney Kafkasya’daki istikrar ve refah için kritik öneme sahip" dedi.

Pakistan ile Hindistan Arasındaki Ateşkes

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimde sağlanan ateşkes kararı hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bu adımın taraflar arasındaki diyalog sağlıklı bir şekilde geliştirmesi için fırsat sunduğunu belirtti.

Yatırımcılar için Yeni Fırsatlar

Cumhurbaşkanı, Laçın Havalimanı'nın uluslararası yatırımcılar için yeni fırsatlar sunacağını ifade ederek, "Bu havalimanı, bölgenin ulaşım altyapısını bir başka seviyeye taşıyacaktır" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşına Dair Umutlu Gelişmeler

Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı ve barış süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Barışı Süreci inşallah yeniden başlayacak. Barış için çabalamaya devam edeceğiz" dedi.

Suriye’nin Toprak Bütünlüğü

Cumhurbaşkanı, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliğinin korunması gerekliliğini vurguladı. "Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz. Amacımız, Türkiye'ye yıllarca zaman kaybettiren terör sorunundan kurtulmaktır" diye ekledi.

Erdoğan, Azerbaycan'a gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla gittiği Azerbaycan'ın Laçın şehrindeki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Uçakta, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (ayakta sol 2) de yer aldı.