Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediyelere Yolsuzluk Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerin yönetim anlayışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan, haksızlıktan yana olmayacak, bizim belediyelerimiz hak, hakikat, helal haram nedir bunu bilerek halkına hizmet edecek" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, yerel yönetimlerin şeffaflık ve adalet anlayışı içerisinde hizmet sunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Erdoğan, belediyelerin menfaatleri ön planda tutmak yerine, halkın ihtiyaçlarını gözetmesi gerektiğinin altını çizdi.