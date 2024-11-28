Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'ın Gazze Açıklamasına Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacağını duyurmasının geç kalmış ama önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın Açıklamaları

Erdoğan, bu ifadeleriyle uluslararası kamuoyuna yönelik olarak yapılan bu tür girişimlerin zamanlamasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Gazze'deki insani durumu göz önünde bulundurarak, ateşkes için atılacak her adımın önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.