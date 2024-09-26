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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Üzerine Sert Açıklamalar

Erdoğan, Türkevi'nde yaptığı açıklamada BM ve Netanyahu'nun katılımını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 20:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Üzerine Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki Durumu Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrindeki Türkevi'nde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmasının "utanç verici" olduğunu vurguladı. "(Netanyahu) Filistin'de soykırım yapmış bir suçlunun BM çatısı altında yer alabilmesi gerçekten bir utanç vesilesidir" dedi.

Yoğun Bir Programın Ardından Açıklamalar

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında yoğun bir program geçirdiğini belirten Erdoğan, pek çok ikili görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu süreç, Türkiye-Amerika ilişkilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen önemli etkinlikleri içeriyordu. Türk-Amerikan toplumunun buluşmaları

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASK) geleneksel akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, Erdoğan, Türk Amerikan toplumunun Türkiye'nin çıkarlarını savunma konusundaki çabalarını takdirle karşıladığını dile getirdi.

Ticaret Hedefleri ve Yatırım Fırsatları

Erdoğan, Türk Amerikan İş Konseyi'nin (TAİK) düzenlediği 15. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Amerikalı iş insanlarına Türkiye'nin sunduğu fırsatları anlattı. "Amerika son iki senedir en fazla ihracat yaptığımız ikinci, en fazla ithalat yaptığımız beşinci ülke olmuştur" dedi.

Bölgesel Krizlere Dikkat Çekti

Erdoğan, Gazze'deki insani krizin ciddiyetine işaret ederek, "Yaklaşan kış mevsimi öncesinde Filistin'e yönelik yardımları artırmalıyız" diye konuştu. Ayrıca, İsrail'in bölgedeki saldırganlıklarına ve Lübnan'a yönelik eylemlerine dikkat çekti.

BM Reformuna İhtiyaç Vurgusu

BM'nin yapısının reforma ihtiyaç duyduğunu belirten Erdoğan, "BM, savaşı önleme misyonunu yerine getiremiyor" dedi. Güvenlik Konseyi'nin yapısının adaletsizliğine, bazı ülkelerin daimi üye olmalarına rağmen, diğer ülkelerin gereksinimlerinin göz ardı edildiğine değindi. Erdoğan'dan Son Sözler

Dünyanın bu durumu düzeltmek yerine daha karmaşık hale geldiğini ifade eden Erdoğan, insanlığın daha adil bir dünya için çaba göstermesi gerektiğini belirtti. "Herkesin bir planı var ama Allah'ın da bir hesabı var" diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında Türkevi'nde, açıklamalarda bulunduğu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında Türkevi'nde, açıklamalarda bulunduğu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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