Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek'e Yardım Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek'e Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'te yaşanan sel felaketi hakkında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan, bölgedeki durumu değerlendirdi ve yardım çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Yardım ve Destek Mesajı

Erdoğan, "Dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum." sözlerine yer verdi.

Paylaşımında sel nedeniyle 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, Jablanica, Konjic ve Fojnica başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelere acil yardım göndereceklerini bildirdi.

Acil Yardım Malzemeleri

Erdoğan, ilk etapta gönderilecek yardımlar arasında AFAD, Kızılay ve TİKA aracılığıyla 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, 1050 battaniye, 1130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası ve hijyen setleri bulunduğunu açıkladı. Eşit şekilde klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikinin de yapılacağını belirtti.

Erdoğan ayrıca, selden etkilenen tüm Bosnalı kardeşlere geçmiş olsuncu dileklerini iletti ve felaketle ilgili fotoğraflara da dikkat çekti.