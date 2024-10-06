DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.147.312,11 -1,61%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek'e Yardım Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek'teki sel felaketine ilişkin düşündürücü açıklamalarda bulundu ve yardımların yolda olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 20:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek'e Yardım Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek'e Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'te yaşanan sel felaketi hakkında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan, bölgedeki durumu değerlendirdi ve yardım çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Yardım ve Destek Mesajı

Erdoğan, "Dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum." sözlerine yer verdi.

Paylaşımında sel nedeniyle 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, Jablanica, Konjic ve Fojnica başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelere acil yardım göndereceklerini bildirdi.

Acil Yardım Malzemeleri

Erdoğan, ilk etapta gönderilecek yardımlar arasında AFAD, Kızılay ve TİKA aracılığıyla 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, 1050 battaniye, 1130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası ve hijyen setleri bulunduğunu açıkladı. Eşit şekilde klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikinin de yapılacağını belirtti.

Erdoğan ayrıca, selden etkilenen tüm Bosnalı kardeşlere geçmiş olsuncu dileklerini iletti ve felaketle ilgili fotoğraflara da dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail Bağlantılı Gemilere Yılda 193 Saldırı Düzenledi
2
Hatay'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Beşiktaş'ta 6 Ekim Coşkuyla Kutlandı
4
Aydın'da Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
5
Maltepe'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri
6
Konya'da Filistin İçin Miting Düzenlendi
7
Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu İstanbul'da Başladı

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor