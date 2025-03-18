Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Mesajı: Vatan Savunması ve İstiklal

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan savunmasının önemini vurguladı ve Çanakkale Zaferi'nin anlamını anlattı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Mesajı: Vatan Savunması ve İstiklal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "İstiklale aşık bir milletin vatan savunması nasıl olur? İşte Çanakkale, 110 sene önce bunu tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türk milletinin geçmişten günümüze daima vatanını savunma azmi içinde olduğunu belirterek, "Çanakkale, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir" dedi. Konuşmasında, Çanakkale Savaşları esnasında gösterilen fedakarlıkların, Türk milletinin azim ve kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu anlamlı günde, geçmişe yapılan atıflar ve aziz şehitler anısına yapılan anmalar, ülkenin birlik ve beraberliğini pekiştiren önemli etkinlikler arasında yer aldı.

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