Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canilere Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, masum bebeklerin hayatıyla oynayan canilere karşı sert bir duruş sergiledi. Erdoğan, "Masum bebeklerin hayatıyla oynayan bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için Cumhurbaşkanı olarak ben de konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Eylem ve Takip Süreci

Erdoğan, bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına gerekli tüm adımların atılacağını belirterek, konunun önemine vurgu yaptı. Toplumun Duyarlılığı Önemli

Bu tür durumlarda toplumun duyarlılığına dikkat çekerek, hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.