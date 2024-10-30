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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Erdoğan, masum ölümleri ve insanlığa karşı işlenen suçlara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası toplumu sarsan duruma dikkat çekerek, "50 bin masumun vahşice katledildiği, bir avuç toprak parçasına hapsedilmiş 2 milyon kişiye bomba yağdırıldığı, insanlık adına utanç verici günler yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

İnsanlık İçin Utanç Verici Günler

Erdoğan, dünya genelinde yaşanan bu trajedinin derin izler bıraktığını ve masum insanların acılarının göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. Bu açıklama, olayların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Tepkiler ve Çağrılar

Erdoğan, uluslararası toplumun bu konuda daha aktif rol alması gerektiğini belirtti ve dünya genelindeki liderlere seslenerek, insan haklarının korunması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

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