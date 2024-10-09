Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezasızlık Algısına Karşı Sert Önlemler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezasızlık Algısına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cezaevinde 6 yıldan az kalanların serbest kalmasının toplumda infiale yol açtığını belirten Erdoğan, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasının boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Alınacak Yeni Önlemler

Erdoğan, özellikle bazı suçlarda infaz düzenlemelerinin yapılacağını ve cezanın en az %10'unun cezaevinde geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Örneğin, 3 yıl ceza alan bir kişinin yaklaşık 3,5 ay cezaevinde kalmadan serbest kalamayacağını belirtti. Bu sayede suç işleme eğiliminde olan kişilerin cezaevine gireceğini bilerek hareket edeceklerini kaydetti.

Medya ve Sosyal Sorumluluk

Son dönemlerde medya organlarının sorunlu yayın politikalarına dikkat çeken Erdoğan, basının toplumsal olayları sorumlu bir şekilde ele alması gerektiğini ifade etti. 'Cinayet vakaları, ailece televizyon izlenen saatlerde en ince detaylarına kadar anlatılıyor' diyen Erdoğan, bu durumun 'sosyal öğrenme' boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Kadına Şiddetle Mücadelede Kararlılık

Kadına şiddet konusuna değinen Erdoğan, kadın hakları konusunda kendilerine ders verecek hiçbir muhalefet partisi olmadığını belirtti. AK Parti'nin kadınların ekonomik ve sosyal statüsünü güçlendirme konusundaki çabalarını vurguladı.

CHP'ye Sert Eleştiriler

Erdoğan, CHP'nin kadın hakları konusundaki çelişkilerine dikkat çekti. Kadınların eğitim ve çalışma haklarının önündeki engellerin kaldırılması için AK Parti'nin çaba gösterdiğini söyleyen Erdoğan, CHP'nin geçmişteki tutumunu eleştirdi.

Bu önemli açıklamaların ardından Erdoğan, muhalefeti, cezasızlık algısını ortadan kaldırma konusundaki düzenlemelere destek vermeye çağırdı.