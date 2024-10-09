DOLAR
34,24 0,06%
EURO
37,55 0,33%
ALTIN
2.885,17 -0,03%
BITCOIN
2.130.373,74 0,2%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezasızlık Algısına Karşı Sert Önlemler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için alınacak önlemleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezasızlık Algısına Karşı Sert Önlemler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezasızlık Algısına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cezaevinde 6 yıldan az kalanların serbest kalmasının toplumda infiale yol açtığını belirten Erdoğan, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasının boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Alınacak Yeni Önlemler

Erdoğan, özellikle bazı suçlarda infaz düzenlemelerinin yapılacağını ve cezanın en az %10'unun cezaevinde geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Örneğin, 3 yıl ceza alan bir kişinin yaklaşık 3,5 ay cezaevinde kalmadan serbest kalamayacağını belirtti. Bu sayede suç işleme eğiliminde olan kişilerin cezaevine gireceğini bilerek hareket edeceklerini kaydetti.

Medya ve Sosyal Sorumluluk

Son dönemlerde medya organlarının sorunlu yayın politikalarına dikkat çeken Erdoğan, basının toplumsal olayları sorumlu bir şekilde ele alması gerektiğini ifade etti. 'Cinayet vakaları, ailece televizyon izlenen saatlerde en ince detaylarına kadar anlatılıyor' diyen Erdoğan, bu durumun 'sosyal öğrenme' boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Kadına Şiddetle Mücadelede Kararlılık

Kadına şiddet konusuna değinen Erdoğan, kadın hakları konusunda kendilerine ders verecek hiçbir muhalefet partisi olmadığını belirtti. AK Parti'nin kadınların ekonomik ve sosyal statüsünü güçlendirme konusundaki çabalarını vurguladı.

CHP'ye Sert Eleştiriler

Erdoğan, CHP'nin kadın hakları konusundaki çelişkilerine dikkat çekti. Kadınların eğitim ve çalışma haklarının önündeki engellerin kaldırılması için AK Parti'nin çaba gösterdiğini söyleyen Erdoğan, CHP'nin geçmişteki tutumunu eleştirdi.

Bu önemli açıklamaların ardından Erdoğan, muhalefeti, cezasızlık algısını ortadan kaldırma konusundaki düzenlemelere destek vermeye çağırdı.

İLGİLİ HABERLER

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Turizm Fuarı Açıldı
2
Google Çalışanları Nimbus Projesi'nde Baskı Altında
3
Özgür Özel: Madencilerin Yanındayız ve Siyasi Tartışmalarda Temkinli Olmalıyız
4
Van'da Kaybolan Öğrenci İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
5
Ukrayna Büyükelçisi, İkinci Barış Zirvesi İçin Rusya'nın Katılımını Talep Ediyor
6
Konya'da Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı Başladı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suçla Mücadele ve Yargı Reformları Üzerine Açıklamalarda Bulundu

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak