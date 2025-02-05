Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Marjinal Sol Yapılara Hizmet Ettiği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'nin geçmişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan bir parti olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi döndüler, dolaştılar marjinal sol yapıların maskotu, oyuncağı, payandası haline getirdiler."

Bu sözler, CHP'nin mevcut politikalarına yönelik sert bir eleştiriyi de beraberinde getirdi. Erdoğan'ın ifadesi, muhalefetin kendi içindeki dönüşümü sorgularken, aynı zamanda siyasi arenadaki güç dengelerinin nasıl değiştiğine dair önemli ipuçları veriyor.