DOLAR
35,92 0,02%
EURO
37,45 -0,29%
ALTIN
3.305,45 -0,66%
BITCOIN
3.537.575,14 0,33%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi marjinal sol yapıların maskotu haline getirmekle suçladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Marjinal Sol Yapılara Hizmet Ettiği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'nin geçmişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan bir parti olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi döndüler, dolaştılar marjinal sol yapıların maskotu, oyuncağı, payandası haline getirdiler."

Bu sözler, CHP'nin mevcut politikalarına yönelik sert bir eleştiriyi de beraberinde getirdi. Erdoğan'ın ifadesi, muhalefetin kendi içindeki dönüşümü sorgularken, aynı zamanda siyasi arenadaki güç dengelerinin nasıl değiştiğine dair önemli ipuçları veriyor.

İLGİLİ HABERLER

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Dolandırıcılık Şokunu Yaşatan 'Polis' Şüphelisi Yakalandı
2
Özbekistan ve Malezya, Yenilikçi Gelişim Dönemine Geçiyor
3
Erbakan'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki: Amerikan Üsleri Kapatılmalı
4
Kocaeli'de Hızır 41-Afet Mutfağı Hayata Geçti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın Kolları Kongresi'nde Kadınların Güçlendirilmesi Üzerine Vurgu Yaptı
6
Google Yapay Zeka İlkelerine Yapılan Güncellemeyle Silah Kullanımı Vurgusu Kaldırıldı
7
Bakan Kurum: 'Hiçbir Belediye Başkanı, Kentsel Dönüşümle İlgili Talebinin Engellendiğini İddia Edemez'

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı