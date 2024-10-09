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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki kapalı oturum sonrası CHP liderinin açıklamalarını kınadı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Tepki

Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı'na Sert Yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen kapalı oturumun ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamalara karşı duyduğu tepkisini dile getirdi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "CHP Genel Başkanının açıklamalarını esefle karşıladık" ifadelerini kullandı. Bu sert açıklama, muhalefetle olan gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

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