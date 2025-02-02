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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cinsiyet Eşitliği Vurgusu: 'Herkesi Koruyacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek politikalarının temelinde cinsiyet eşitliğinin yer aldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cinsiyet Eşitliği Vurgusu: 'Herkesi Koruyacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cinsiyet Eşitliği Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son konuşmasında cinsiyet eşitliğine dair önemli vurgu yaptı. Erdoğan, "Erkeği erkek, kadını kadın, ikisini birden de insan olarak koruyup kollamak önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikaların ana eksenini oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Politikaların Temeli Cinsiyet Eşitliği

Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, cinsiyet eşitliği konusunda daha geniş bir çerçeve oluşturan politikaların geliştirilmesi yönünde atılacak adımların habercisi niteliğinde. Bu yaklaşım, toplumda cinsiyetler arası dengeyi sağlamak adına atılan önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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