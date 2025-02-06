Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deprem Bölgesinde Sağlık Yatırımları Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Bölgesine Sağlık Yatırımları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası sağlık altyapısına yönelik yapılan yatırımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın deprem bölgesinde tamamladığı yatırımları duyurdu.

Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre, 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisi başarıyla tamamlandı. Ayrıca, toplamda 5 bin 750 yataklı 92 sağlık tesisinin inşası ise halen devam ediyor.

Bu yatırımlar, deprem bölgesindeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların sağlık ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları, bölgedeki sağlık krizinin aşılması için atılan adımları gözler önüne seriyor.