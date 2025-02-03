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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deprem Bölgesine Seçim Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki seçim vaatlerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deprem Bölgesine Seçim Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deprem Bölgesi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine yönelik seçim döneminde yapılan vaatlere sert eleştirilerde bulundu. "(Deprem bölgesi) Seçim döneminde bedava ev vadedip, iki yıldır ortalıkta görünmeyenler, elbette bizim gayretimizi ve mücadelemizi anlayamazlar" ifadelerini kullanan Erdoğan, bu durumun, ülkenin gerçek sorunlarını göz ardı eden bir politik görüş açısının yansıması olduğunu belirtti.

Depremzedelere Destek

Erdoğan, deprem sonrası sürecin hassasiyetine vurgu yaparak, hükümetin yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti. Bu süreçte, depremzedelere destek olmak için atılan adımların önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, mücadelenin devam edeceğini belirtti.

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